Fate

Jeu professionnel

Le système de Fate dérive de celui du jeu "Fudge".

Proposé en version "Fate Core" et "Fate Accelerated" ("Fate Accéléré" en français). Le second est une version plus courte et plus rapide à jouer.

Les ouvrages "Fate Boîte à outils" sont des recueils de documents qui n'ont été publiés, ainsi regroupés, qu'en français.

L'éditeur a mis en place un dispositif "payez ce que vous voulez" si vous utilisez les ressources gratuites et libres.