Freeform Universal (FU)

Jeu professionnel

Système générique ayant été utilisé pour le jeu "Watsburg".

Dans FU, les personnages sont décrits par des descriptions et non pas par des caractéristiques numériques. Seuls les joueurs y lancent de dés, pas le MJ, et ils font avancer le jeu en répondant à des questions fermées posées par les joueurs.

Plusieurs "hacks" (univers de jeu basés sur FU) sont disponibles : Kung-fu, Star Wars, Lego, Pirates, XCOM, Zombies...