Fantasia

Jeu amateur

Jeu médiéval-fantastique dans lequel la réalité n'est pas stable partout : une force d'origine inconnue, appelée le Nonsense, provoque des altérations aléatoires et incontrôlables de la réalité dans la plus grande partie du monde, si bien que certains coins deviennent complètement inhabitables. Seules quelques contrées, appelées les "pays stables", échappent en partie à l'emprise du Nonsense.

Le petit royaume d'Hiscontie, peuplé d'Humains, de Nains et de S'Raals (des hommes-lézards dinosauriens semblables à des iguanodons), résiste tant bien que mal depuis des siècles. Ses explorateurs ont découvert depuis peu la Stratosphère, où vivent deux peuples en guerre l'un contre l'autre : les Nuagins, humanoïdes bleutés qui vivent sur et dans les nuages, et les Aéro-Nains, survivants d'un ancien royaume qui ont échappés à sa destruction par le Nonsense à bord de cités volantes.

Les PJ, originaires des contrées stables, se trouvent confrontés aux manifestations du Nonsense. Entre explorations, enquêtes et débrouillardise, ils luttent pour préserver les contrées stables de cette force inconnue, tentent d'en apprendre plus sur les origines et le fonctionnement du Nonsense, ou s'aventurent dans les contrées instables à la recherche d'éventuelles autres contrées stables.

Le jeu utilise le système BaSIC, version simplifiée du Basic Roleplaying System de Chaosium parue dans le magazine "Casus Belli" en 1997.