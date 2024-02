Copier Lien court copié

Jeu qui propose de jouer dans la mythologie grecque, solidement documenté à l'aide des textes antiques et des travaux d'historiens et des mythologues spécialistes de la Grèce antique.

L'univers vient directement de "L'Iliade", de "L'Odyssée", de la "Théogonie" et des autres grands classiques.

Les personnages sont en grande partie des humains et des mortels, mais ils ont une relation privilégiée avec les dieux et peuvent occuper des postes de pouvoir importants (on peut même jouer des rois ou membres d'une famille royale). Les dieux sont là pour diriger le monde et veiller à la justice. Gare aux PJ qui cèdent à la démesure ou à l'impiété ! Les dieux et les déesses sont des PNJ à part entière avec leurs propres projets. Les PJ vont vite apprendre à guetter les présages, à écouter les oracles, à formuler des prières... et à ne pas oublier les sacrifices et offrandes promis aux dieux !

Du côté des règles, il existe deux versions du jeu : une sous "BaSIC", version très simplifiée (et rebricolée) du Basic Roleplaying System de Chaosium ("Runequest", "L'Appel de Cthulhu", etc.), l'autre, plus récente, utilisant le système de "Barbarians of Lemuria" de Simon Washbourne, très facile d'accès et très héroïque.

Le jeu se présente sous la forme d'un livre de base copieux auquel s'ajoutent suppléments et scénarios. Le tout est disponible gratuitement en PDF sur le site du jeu. La version pour "Barbarians of Lemuria" est également disponible en impression à la demande.

Créé par : Pierre Cuvelier

Liens

Site web Avec les règles téléchargeables

Site web Avec les règles téléchargeables Créateur

Créateur Boutique Impression à la demande de la version pour Barbarians of Lemuria

Ce jeu n'est pas sous licence libre.

À la place, nous vous suggérons les jeux suivants :