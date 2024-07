Requiem pour une cybergeisha

Campagne : Les sexbots rêvent-elles de cyberprinces charmants ? (scénario n°3/3)



Pour joueurs et MJ habitués

Environ 4 heures de jeu

Déconseillé aux moins de 16 ans

Combats : ★★★★★ Investigation : ★★★☆☆ Réflexion : ★★☆☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

À Mégapolis, les élections pour le poste de Gouverneur viennent d'avoir lieu. Les poursuites levées, Jargo s'est hâté de reprendre ses activités pour renflouer ses caisses. Ayant repris contact avec la Fédération Ning, il a bien tenté de se retirer du « business » du hacking de données personnelles, mais la triade lui a fait clairement comprendre qu’il n’en était pas question – tout au plus l’androïde devra-t-elle faire profil bas pour quelque temps. Pour corser les choses, Jargo a récemment reçu la visite de deux juristes de Fukushima Cybernetics, qui lui ont proposé une somme rondelette pour le rachat de Cassandra. Jargo a refusé, mais la mégacorpo a réitéré son offre quelques jours plus tard, assortie cette fois de menaces à peine voilées…

Sur cette toile de fond, le scénario débute dans un restaurant panoramique de Downtown, où Jargo et Myrto, en compagnie de Cassandra 17, ont invité les PJ pour les remercier de leur aide. En plein repas, un tueur engagé par la Fukushima Cybernetics tente d’éliminer la cybergeisha. Maîtrisé, il révèle que le contrat a été négocié dans l’anonymat du métavers, par l’intermédiaire d’un avatar nommé Johnny Behan.

Pour découvrir l’identité de la personne qui se cache derrière ce Johnny, les PJ font appel à une amie, une netrunneuse prénommée Acid qui les envoie dans le monde virtuel. Arrivés dans une sim nommée Tombstone, d’inspiration western, ils trouvent Johnny Behan et se font passer pour des runners en quête d’un nouveau contrat. Pour les mettre à l’épreuve et jauger leurs capacités, l’avatar leur confie la mission d’aller arrêter cinq truands à O.K. Corral. La mission accomplie, les PJ reçoivent le nom et la photo de leur cible supposée, qui, sans surprise, n’est autre que Cassandra 17. Pendant ce temps, Acid en a profité pour retracer l’origine des connexions derrière Johnny Behan : la piste remonte aux serveurs de la Fukushima Cybernetics…

Leur triomphe est cependant de très courte durée, car Jargo apprend alors que Myrto, enceinte à présent de huit mois, vient d’être enlevée en sortant du bar où elle travaille. Les ravisseurs (en fait des runners engagés eux aussi par Fukushima Cybernetics) exigent que Cassandra 17 leur soit livrée cette nuit, sans quoi Myrto sera rendue à Jargo morceau par morceau. Le rendez-vous est fixé à deux heures du matin, dans la grande salle des dinosaures du Musée d’histoire naturelle.

Le plan de la mégacorpo est de procéder à l’échange, puis d’enfermer les PJ dans le musée et de lâcher sur eux des animatroniques de dinosaures – ou si les choses ne tournent pas comme prévu, de lâcher les dinos sur tout le monde. Fukushima Cybernetics compte ainsi faire d’une pierre plusieurs coups : éliminer Cassandra et les PJ, mais aussi salir la réputation de sa principale concurrente, la Millenium Electrics, qui a conçu les dinos du musée (la police conclura qu’un dysfonctionnement de l’IA des animatroniques a conduit à la mort tragique d’un groupe de cambrioleurs)…

Les PJ doivent se battre pour leur vie, entre un groupe de runners adverses et des monstres d’acier aux mâchoires impitoyables, le tout en protégeant Myrto et l'enfant qu'elle porte…

La campagne se clôt sur la cérémonie de crémation de Cassandra 17, si celle-ci a été tuée, et, dans un registre plus joyeux, sur la naissance du bébé de Jargo et Myrto…