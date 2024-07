Cassandra 17

Campagne : Les sexbots rêvent-elles de cyberprinces charmants ? (scénario n°2/3)



Pour joueurs et MJ habitués

Environ 4 heures de jeu

Déconseillé aux moins de 16 ans

Combats : ★★★★☆ Investigation : ★★☆☆☆ Réflexion : ★★☆☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

Toujours recherché pour terrorisme, Jargo fait parvenir un message aux PJ en les priant de venir le retrouver d’urgence dans le petit studio où il se planque.

En principe, chaque modèle Nirvana dispose d’un code GPS d’usine qui permet à son propriétaire de le localiser à tout moment. Jusque là, Cassandra n’émettait plus aucun signal, comme si elle s’était coupée du réseau… ou comme si elle avait été détruite. Or Jargo vient de détecter un bref signal indiquant que la cybergeisha, pour une raison inconnue, s’est reconnectée une fraction de seconde au Net. Malheureusement, le signal émane des Paludes, les marécages qui s’étendent au pied de la mégapole, une région dangereuse et interdite d’accès. Jargo engage donc les PJ pour lui ramener sa précieuse androïde.

Passant par les égouts pour échapper aux dispositifs électroniques de surveillance, les PJ émergent dans les marécages. La luxuriance de la végétation a vite fait de perdre de son charme. Le taux d’humidité, l’obligation de patauger en permanence dans les eaux glauques, les nuées d’insectes piqueurs, les fièvres ou encore les singes voleurs transforment rapidement le périple en enfer. Mais les PJ doivent aussi affronter les sinistres gorgos, les sauriens qui pullulent par milliers dans les eaux stagnantes, ainsi que des sirènes des marais, des plantes carnivores capables d’attirer leurs proies en projetant des illusions. La carcasse d’un vaisseau écrasé leur permet de passer une nuit relativement calme au cœur des terres inondées avant de reprendre leur pénible progression.

Le lendemain, lorsqu’ils retrouvent enfin Cassandra 17, celle-ci est aux prises avec un shambler, une masse de végétation pourrissante vaguement humanoïde et résistante aux armes légères.

La monstruosité vaincue, Cassandra raconte aux PJ ce qui s’est passé chez le Gouverneur, et comment, en autoscannant ses mémoires, elle a fini par découvrir le cheval de Troie de l’implant et les fichiers dérobés, dont les vidéos pédopornographiques. Pour mettre fin à la traque, Cassandra s’est brièvement reconnectée au réseau, le temps d’envoyer à Kade une photo compromettante extraite d’une vidéo, assortie du message « Rappelle tes chiens de chasse, sinon… » (c’est à ce moment que Jargo a détecté fugitivement son signal). Moins d’une heure plus tard, les avis de recherche disparaissaient comme par magie de l'infosphère.

A ce stade, les PJ n’ont plus qu’à rentrer à Mégapolis avec Cassandra et à décider comment exploiter au mieux les vidéos pédopornographiques : faire chanter Kade pour obtenir l’abandon définitif des poursuites en échange de la non-diffusion des images ? Ou tout balancer sur les réseaux pour empêcher la réélection du Gouverneur, avec l’aide éventuelle des médias ou de la candidate de l’opposition, Carlotta Vernon ? Même si, pour Mégapolis, choisir entre Kade et Vernon revient probablement à choisir entre la peste et le choléra, le futur de la ville est entre les mains des PJ…