Code Nirvana

Campagne : Les sexbots rêvent-elles de cyberprinces charmants ? (scénario n°1/3)



Pour joueurs et MJ habitués

Environ 4 heures de jeu

Déconseillé aux moins de 16 ans

Combats : ★★★★☆ Investigation : ★★★☆☆ Réflexion : ★★★☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

La campagne commence lorsque l'un ou l’une des PJ reçoit un appel paniqué d'une de ses ex, Myrto, aujourd'hui en couple avec Jargo Karzen, le tenancier du Hot Flower, un bordel vieillissant du Red Light District.

Arrivés au Hot Flower, ils apprennent que les Pacificateurs (des robocops) y ont fait une descente quelques heures plus tôt. Les cyborgs recherchaient Jargo, mais surtout Cassandra, la cybergeisha fleuron de l’établissement. Jargo a eu le temps de filer par une trappe menant aux égouts. Cassandra reste introuvable. Myrto, enceinte de sept mois et demi, ignore tout de ce qui se passe. Elle supplie les PJ de retrouver son compagnon rapidement, de découvrir de quoi on l’accuse et de l’aider à le disculper. Suivant la trace de Jargo dans les sous-sols de la ville, les PJ trouvent un porte-clés offert un jour par Myrto. Celle-ci décrypte sans mal cet indice laissé à son intention : son compagnon a probablement cherché refuge dans leur ancien appartement du Nogo District, un quartier à moitié en ruines où diverses bandes font désormais la loi.

Une recherche en ligne sur Cassandra révèle aux PJ les particularités de la gamme Nirvana, et le fait que le modèle soit issu du cerveau fertile d’un certain Hutaru Shimata, un ingénieur de Fukushima Cybernetics aujourd’hui à la retraite. Ils découvrent aussi l’avis de recherche pour « terrorisme », assorti d’une forte récompense, pesant sur la tête de Jargo et de Cassandra 17.

Un détour par l’Obsidian Tower, le siège de Fukushima Cybernetics, ne leur apprend pas grand-chose : la corpo tient en effet avant tout à préserver sa réputation et à éviter tout scandale.

En revanche, une visite à Hutaru Shimata se révèle riche en enseignements. Après avoir empêché le vieil homme de se suicider par seppuku, les PJ apprennent de sa bouche (et de celle de sa compagne Cassandra 01, premier modèle de la gamme) le problème de la faille de sécurité qui a conduit à l’abandon du programme Nirvana.

Se frayant un chemin à travers les rues mal famées du Nogo District, les PJ retrouvent enfin Jargo, tombé entre les griffes d’une bande de punks camés qui squattaient son ancien appartement. Les PJ doivent le libérer et l’exfiltrer du quartier avant que les forces de sécurité, imprudemment alertées par les junkies convoitant la récompense, ne débarquent en force et ne tirent dans le tas.

Il ne reste alors aux PJ qu’à annoncer à Myrto que son compagnon est sain et sauf.