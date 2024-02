RuneQuest

Jeu professionnel

Créé en 1978, RuneSuest est un jeu de rôle éprouvé, dont l'univers est particulièrement bien détaillé.

Son créateur fut à l'origine de la maison d'édition Chaosium. Les règles de RuneQuest ont servi de base aux jeux suivants de l'éditeur (Stormbringer, L'Appel de Cthulhu...).

La version 4 de RuneQuest a été publiée en version OGL par Mongoose Publishing, qui en avait la licence d'exploitation. Depuis, cette licence est arrivée à échéance, et Chaosium a récupéré les droits de RuneQuest, et a déclaré que la version OGL était maintenant caduque. Les fichiers disponibles ici sont donc destinés à un usage personnel et non pas à la publication de jeux dérivés.