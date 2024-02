Year Zero Engine

Jeu professionnel

Year Zero Engine est le système utilisé par toutes les créations de Free League Publishing. D'abord utilisé sur Mutant Year Zero, il a ensuite été utilisé pour Forbidden Lands, Coriolis, Alien, Tales from the Loop, Things from the Flood, Metro 2033...

Le système a été mis sous licence libre suite à la campagne de financement participatif de Forbidden Lands, dont cela constituait l'un des paliers.