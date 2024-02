Copier Lien court copié

Jeu dans lequel les joueurs incarnent des explorateurs, des pionniers, qui arpentent les terres étranges, exotiques et dangereuses du Nouveau Continent.

Terres de Sang est un jeu de rôle moral et sans meneur pour 2 à 5 joueurs.

Que pensiez-vous trouver ? Des jungles torrides ? Des indigènes hérétiques ? Des ruines gigantesques et désolées ? Mais...

Et si vous ne trouviez rien de tout cela ? Et si vous trouviez autre chose ? Et si vous trouviez votre nature la plus profonde sur ces landes inconnues ?

Et si explorer les terres sauvages, c'était explorer votre propre âme ?

Créé par : Manon et Simon Li

Édité par : Angeldust JDR

Liens

Site web

Boutique PDF téléchargeable "payez ce que vous voulez"

Boutique Version imprimée à 12€

Éditeur

Ce jeu n'est pas sous licence libre.

